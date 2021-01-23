Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0
23.01.2021 - 15:59 | | AA

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0
ABONE OL

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote (Dk. 60 Rahmi Anıl Başaran), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 87 Mehmet Yiğit), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Halilovic), Del Valle (Dk. 88 Erkan Taşkıran), Orhan Ovacıklı (Dk. 87 Hakan Bilgiç), Gökhan Güney

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Gökhan Süzen (Dk. 67 Okan Derici), Gomis (Dk. 67 Akabueze), Hasan Batuhan Artarslan, Ahmet Canbaz (Dk. 85 Muammer Denizhan Taşkan), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 46 Sow)

Gol: Dk. 15 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Doğan Can Davas, Dk. 48 İshak Çakmak, Dk. 74 Del Valle (Bandırmaspor)

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesut Özil'den yeni paylaşım! "Mesut olalım..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Junior Fernandes, Başakşehir'de
    Junior Fernandes, Başakşehir'de
  2. G.Saray yönetimi Divan'a katılmadı
    G.Saray yönetimi Divan'a katılmadı
  3. Nafican Süper Lig ekiplerinin radarında
    Nafican Süper Lig ekiplerinin radarında
  4. MVP Konstantinos Mitoglou
    MVP Konstantinos Mitoglou
  5. Bandırmaspor-Ümraniyespor: 1-0
    Bandırmaspor-Ümraniyespor: 1-0



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!

Gaziantep FK'den orta sahaya takviye

Gaziantep FK'den orta sahaya takviye

CANLI | Gençlerbirliği-Trabzonspor

CANLI | Gençlerbirliği-Trabzonspor

Fenerbahçe'den "Mesut Ol" kampanyası

Fenerbahçe'den "Mesut Ol" kampanyası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet