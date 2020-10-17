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17.10.2020 - 16:54 | | BALIKESİR (AA) -

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: 1-1

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: 1-1
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Stat: 17 Eylül

Hakemler: Caner Ak, Oğuz Kaan Çalışır, Furkan Ürün

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Feyyaz Belen (Dk. 46 Erkan Taşkıran), Berat Satılmış (Dk. 69 Traore), Pote, İshak Çakmak (Dk. 82 Rayo), Landel, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Orhan Ovacıklı), Emir Halilovic (Dk. 39 Hüseyin Bak), Mehmet Yiğit, Del Valle, Gökay Güney

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Dk. 74 Berkay Tanır), Kaan Gül (Dk. 66 Talha Erdoğan), Alimi, Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Sholaja (Dk. 90 3 Hasan Uyğur)

Goller: Dk. 30 Bedirhan Altunbaş (Penaltıdan) (Eskişehirspor) Dk. 57 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Del Valle, Dk. 59 İshak Çakmak (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 19 Kaan Gül, Dk. 38 Onur Bayramoğlu, Dk. 41 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 79 Alimi, Dk. 84 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: 1-1

 

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