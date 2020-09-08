Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor, Lacina Traore'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor, santrfor Lacina Traoreâ€™yi kadrosuna kattÄ±.Â

Bordo-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n baÅŸkanÄ± Onur GÃ¶Ã§mez, FildiÅŸi Sahilli oyuncuyla prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Futbolcuyla Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶Ã§mez, "Kendisi ile 1 yÄ±llÄ±k kontrat yapacaÄŸÄ±z. 30 yaÅŸÄ±ndaki 2,03 metre boyundaki santrfor BandÄ±rmaâ€™da hafta iÃ§inde resmi sÃ¶zleÅŸmeyi imzalayacak.'' dedi.

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