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Haberler1.Lig Haberleri Royal Hastanesi Bandırmaspor, Michel Landel ile sözleşme imzaladı
01.09.2020 - 09:31 | | AA

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Michel Landel ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor'dan Michel Landel'i (30) kadrosuna kattı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Michel Landel ile sözleşme imzaladı
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Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü yabancı oyuncu tercihini Michel Landel'den yana kullandıklarını bildird

Aradıkları 8 numara oynayan futbolcuyu bulduklarını ifade eden Göçmez, 1 yıllık sözleşme imzaladıkları oyuncunun sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını sürdürdükleri Afyonkarahisar'daki kampa katıldığını sözlerine ekledi.

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