Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Del Valle rüzgarı
28.09.2020 - 12:13 | | Bandırma DHA -

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Del Valle rüzgarı

TFF 1'Ligin 3'üncü haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Yonathan Del Valle performansıyla yönetim ve teknik ekipten tam not aldı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Del Valle rüzgarı
ABONE OL

Venezuelalı hücuma dönük kanat oyuncusu, geride kalan 3 maçta da rakip ağları havalandırmayı başardı.

Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen Del Valle şimdiden 3 maçta 3 gole ulaştı. Bordo beyazlıların ataklarında kilit oyuncu rolünü üstlenen Del Valle'den sezonun kalan kısmında beklentiler yüksek.

"8'İNCİ HAFTADAN SONRA TAKIM OLARAK DAHA İYİ KONUMA GELECEĞİZ"
Bu arada Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, Samsunspor karşısında sıcak havada zor bir maç oynadıklarını söyledi. Bozkurt, ''Sıcak havada 90 dakika temposu yüksek maç oynayan her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Ligde şampiyonluğa kurulmuş takımlarından biri olan Samsunspor'un önemli silahlarının olduğunu biliyorduk ve fırsat vermemeye çalıştık. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduk. Maçta öndeykende geriye düştüğümüzde de asla disiplinden kopmadık ve yüksek konsantrasyonla oynamaya devam ettik. 8'inci haftadan sonra oyun olarak daha iyi konuma geleceğimize ve  ligde önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum'' dedi. Serdar Bozkurt ayrıca Samsunspor maçının hakemi Turgut Doman'ın yedikleri gollerden önce ciddi hatalı kararlar verdiğini sözlerine ekledi.

Jose Mourinho, Newcastle maçı sonrası konuştu...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka kaldığı yerden
    Pınar Karşıyaka kaldığı yerden
  2. Transfer Haberleri | Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu!
    Transfer Haberleri | Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu!
  3. Gaziantep FK'nin maçlarında uzatma dakikaları gollü geçiyor
    Gaziantep FK'nin maçlarında uzatma dakikaları gollü geçiyor
  4. Sivasspor’a 4 gün izin verildi
    Sivasspor’a 4 gün izin verildi
  5. Markovic: Hiçbir şeyi iyi yapamadık
    Markovic: Hiçbir şeyi iyi yapamadık



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş idare etmenin bedelini ödüyor! 5 maçta tek galibiyet...

Beşiktaş idare etmenin bedelini ödüyor! 5 maçta tek galibiyet...

Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı! Dev derbide...

Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı! Dev derbide...

Münih Türkgücü fark attı

Münih Türkgücü fark attı

Derby County'den Serdar Dursun'a teklif

Derby County'den Serdar Dursun'a teklif

Sıradaki Haber