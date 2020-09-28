Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Del Valle rüzgarı

Venezuelalı hücuma dönük kanat oyuncusu, geride kalan 3 maçta da rakip ağları havalandırmayı başardı.

Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen Del Valle şimdiden 3 maçta 3 gole ulaştı. Bordo beyazlıların ataklarında kilit oyuncu rolünü üstlenen Del Valle'den sezonun kalan kısmında beklentiler yüksek.

"8'İNCİ HAFTADAN SONRA TAKIM OLARAK DAHA İYİ KONUMA GELECEĞİZ"

Bu arada Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, Samsunspor karşısında sıcak havada zor bir maç oynadıklarını söyledi. Bozkurt, ''Sıcak havada 90 dakika temposu yüksek maç oynayan her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Ligde şampiyonluğa kurulmuş takımlarından biri olan Samsunspor'un önemli silahlarının olduğunu biliyorduk ve fırsat vermemeye çalıştık. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduk. Maçta öndeykende geriye düştüğümüzde de asla disiplinden kopmadık ve yüksek konsantrasyonla oynamaya devam ettik. 8'inci haftadan sonra oyun olarak daha iyi konuma geleceğimize ve ligde önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum'' dedi. Serdar Bozkurt ayrıca Samsunspor maçının hakemi Turgut Doman'ın yedikleri gollerden önce ciddi hatalı kararlar verdiğini sözlerine ekledi.