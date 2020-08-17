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HaberlerSüper Lig Haberleri Ruben Ribeiro Hatayspor'da!
17.08.2020 - 22:44 | | AA

Ruben Ribeiro Hatayspor'da!

Hatayspor, yeni transferi Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro ile sözleşme imzaladı. Öte yandan Riberio'nun imza öncesi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

Ruben Ribeiro Hatayspor'da!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, yeni transferi Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro ile sözleşme imzaladı. 

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun.'' denildi. 

Öte yandan, Ruben Riberio'nun imza öncesi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

Ruben Ribeiro Hataysporda

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