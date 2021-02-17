Ruben Ribeiro: Mesut Özil'den korkmadık

Atakaş Hatayspor'un Portekizli oyuncusu Ruben Ribeiro gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları: “Beni Türkiye’den isteyen çok takım oldu. Daha önceki senelerde de olmuştu. Bu sezon başında da yine teklifler vardı. Hatayspor da bu külüplerden bir tanesiydi. Transfer sürecinde Ömer Erdoğan birebir benimle konuştu. Bana değer verdiğini düşündüm çünkü çok kibar konuşmuştu ve beni ikna etmişti. Bu nedenle Hatayspor’u tercih ettim.”

‘Sahada olayım yeter’

“Aslında kariyerimde 10 numara ve kanat olarak görev yaptım. Hatayspor’a ilk geldiğim dönemde de bu bölgelerde oynadım. Ancak Ömer hoca ve ekibi belli bir süre sonra 6 numarada oynamamı istedi. Burada daha iyi performans sağlayabileceğime inandırdılar beni. Öyle de oldu. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sahada olduğum sürece oynadığım mekvi çok önemli değil.”

‘Arkamızda şehir var’

“İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Yeni bir takım olmamıza rağmen Süper Lig’in ilk sezonunda konuşulan bir takım haline geldik. Bu başarıyla doğru orantılı. Bize güvenen bir şehir var arkamızda. Biz de verilen emekleri boşa çıkartmamaya çalışıyoruz. İyi oyunumuzu skorlara yansıtıp sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz.”

‘Hocamız bir harika’

“Yeni kurulan bir takımız ancak bu takımı yöneten harika bir hocamız var. Ömer Erdoğan genç olsa da futbolculuktan geliyor. Bu takımın kurulmasında ve bu seviyelere gelmesinde en büyük pay ona ait. Bizden ne istediğini çok iyi anlatıyor. Futbolda bu çok önemli bence. Karambole sahaya çıkmıyoruz. Her maç için ayrı bir sistemimiz ve taktiğimiz var. Hocanın anlattıklarını sahada uygulayıp bunun karşılığını alınca daha büyük saygı duyuyoruz.”

‘Ben Çingeneyim’

“Ben Çingeneyim, gittiğim yerde uyum sorunu çok yaşamıyorum. Helder Barbosa da arkadaşım. Onunla da konuşmuştum. Hatay insanları çok sıcak kanlı. Uyum problemi yaşamadım. Künefe nefis bir lezzet. Yemek yemeye gittiğimiz bir çok yerde taraftarlar bize ikram ediyor. Aşırıya kaçmadan yemeye çalışıyorum.”

‘Dünyanın en iyilerinden biri’

“Fenerbahçe maçı sezonun en iyi futbol oynadığımız maçlarından biriydi. Şanssız bir şekilde 2-1 kaybettik ama oyun olarak kazandığımızı düşünüyorum. Mesut Özil zaten çok hazır da değildi. Sporting’de Bruno Fernandes ile yan yana oynadım. O da dünyanın en iyi oyuncularından biri. Sahada Ronaldo, Messi hiç farketmez kendime güveniyorum ve kimseden korkmuyorum.”