Rumen hakem Coltescu koronavirüse yakalandı

Paris Saint Germain – Başakşehir maçındaki ırkçı söylemiyle gündeme gelen karşılaşmanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu için işler, ülkesinde de yolunda gitmiyor. UEFA’nın Parc des Princes Stadı’nda yaşananlarla ilgili başlattığı incelemenin nasıl sonuçlanacağı ve ne tür bir ceza çıkacağı merakla beklenirken, Rumen hakem ülkesinde de sıkıntılı günler geçiriyor.

Romanya Futbol Federasyonu tarafından FIFA listesinden çıkarılmasına karar verilmesinin ardından şimdi de hakemin korona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Rumen basınında yer alan haberlere göre Coltescu’nun covid 19 testi pozitif çıktı.

Bu gelişmenin ardından Oltenia kentinde gerçekleştirilen, hakemlere yapılan fiziksel testlere Sebastian Coltescu’nun katılamadığı bildirildi.