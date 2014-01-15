Rummenige'den Ribery açıklaması

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Fransız yıldız oyuncu Franck Ribery'nin FIFA Ballon D'or ödülünü kazanmamasının kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti.

Rummenigge, Bild gazetesine verdiği röportajda, Ribery'nin dünyanın en iyi futbolcusu seçilememesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı yönündeki soruyu, ''Franck'ın kazanamayacağını duymuştum ve bundan dolayı da bu sürpriz olmadı. Ben bunu ona da ima ettim'' şeklinde cevapladı. ''Oylama süresinin uzatılmasının sonucu etkilemediği konusunda FİFA'ya inanıyor musunuz'' şeklindeki bir soruya karşılık ise Rummenigge, ''Kanıtlamayacağım bir şeyi iddia edemem'' değerlendirmesinde bulundu.

Robben'in sözleşmesinin uzatılması konusunda da Rummenigge, ''Ben kendisiyle ve babasıyla sürekli bağlantıdayım ve bunu somutlaştırmak için yakında onlarla bir araya geleceğiz. Robben'den çok memnunuz, o da burada kendisini iyi hissediyor. Benim iyi bir hissiyatım var'' ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için Borussia Dortmund'dan transfer edilen Robert Lewandowski'nin dünyanın en iyi üç forvetten biri sayıldığını ve değerinin "transfermakt" adlı web sitesinde 39 milyon avro olarak gösterildiğine işaret eden Rummenigge, Lewandowski'yi bedel ödemeden transfer ettiklerine dikkati çekti. Rummenigge, Mario Mandzukic'in de Münih'te kalmasını istediklerini belirterek, Mandzukic'in beklentilerin üzerinde oynadığını ve sözleşmesini uzatmaya hazır olduklarını ifade etti.