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11.07.2020 - 22:56 | | DHA

Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± gÃ¼zeli Victoria Lopyreva, pandemi sÃ¼recinde TÃ¼rkiye'ye gelerek tatil yapmayÄ± tercih etti.Â

Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
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Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± 2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± gÃ¼zeli Victoria Lopyreva, pandemi sÃ¼recinde TÃ¼rkiye'ye gelerek tatil yapmayÄ± tercih etti.Â 

Rus gÃ¼zel daha Ã¶nce geldiÄŸi ve hayran kaldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'un ardÄ±ndan bu kez de Antalya'ya geldi. 2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã¶ncesi tanÄ±tÄ±m amaÃ§lÄ± Ã¼lkeleri dolaÅŸan ve Ä°stanbul'da Galatasaray'Ä±n stadÄ±naÂ gelerek Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±lan Victoria Lopyreva, Antalya'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiyeye gelmekten son derece mutluyum. Ailem ile uzun bir sÃ¼re burada kalacaÄŸÄ±m" dedi.

Ã–zel uÃ§ak ile Antalya'ya Ã§ocuÄŸu ve eÅŸi ile gelen Rus gÃ¼zel, ÅŸu anda Celta Vigo'da futbol oynayan ve Rusya Milli takÄ±mÄ± golcÃ¼sÃ¼ Smolov ile evliydi.

Rus gÃ¼zel Victoria Lopyreva, tatil iÃ§in Antalyaya geldi

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