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HaberlerDünya Kupası Haberleri Rus kozmonot, Dünya Kupası'nı uzaydan takip etti
29.06.2018 - 14:40 | | İHA

Rus kozmonot, Dünya Kupası'nı uzaydan takip etti

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Rus kozmonot Oleg Artemyev Soçi’de bulunan Fişt Stadyumu'nu görüntüleyerek, Dünya Kupası maçlarını uzayda takip etti.

Rus kozmonot, Dünya Kupası'nı uzaydan takip etti
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Rus kozmonot Oleg Artemyev, Rusya’da Dünya Kupası müsabakalarını izleyemeyince farklı bir yöntem kullandı. Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yolculuk yaparken Soçi’de bulunan Fişt Stadyumu'nu görüntüledi. Sosyal medya hesabından stadyumun fotoğraflarını paylaşan Artemyev, “Uzaktan da olsa Soçi’yi tanıyorum” ifadelerini kullandı.

Stadyum çevresinde kurulan taraftar alanlarına da dikkat çeken Artemyen, “Bu gerçek mi?” diye sordu. Kozmonotun sorusuna cevap veren takipçiler, Artemyen’e maçları anlatarak, turnuva ile ilgili bilgiler verdi.

Rus kozmonot, Dünya Kupasını uzaydan takip etti

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