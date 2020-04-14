Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takÄ±mlarÄ±ndan Houston Rockets'ta forma giyen Russell Westbrook, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle uzaktan eÄŸitim gÃ¶ren 650 ihtiyaÃ§ sahibi Ã§ocuÄŸa bilgisayar baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.

Houston Rockets'Ä±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Houston Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim Ofisi ile "Russell Westbrook Why Not?" VakfÄ±, ÅŸehirde koronavirÃ¼s nedeniyle okullarÄ±n kapanmasÄ±ndan dolayÄ± uzaktan eÄŸitim gÃ¶rmesi gereken fakat bilgisayarÄ± olmayan Ã§ocuklar iÃ§in iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±.

Ä°ÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±nda yÄ±llÄ±k geliri 35 bin dolarÄ±n altÄ±nda olan 1000'in Ã¼zerinde ailenin Ã§ocuÄŸuna eÄŸitimine devam edebilmesi iÃ§in bilgisayar verilirken, bu bilgisayarlarÄ±n 650'sini Westbrook baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Houston Belediye BaÅŸkanÄ± Sylvester Turner, "Russell Westbrook, sahada olduÄŸu gibi saha dÄ±ÅŸÄ±nda da gerÃ§ek bir ÅŸampiyon olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±. Bu yardÄ±m koronavirÃ¼s krizinden etkilenen birÃ§ok Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek." ifadelerini kullandÄ±.

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