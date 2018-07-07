Rusya - Hırvatistan: 5-6

Dünya Kupası çeyrek finalinde Rusya ve Hırvatistan tarihlerinde 4. kez birbirleriyle karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde karışıklı gollerle devam etti. Penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan adını yarı finale yazdırdı.

Rusya'nın Soçi şehrindeki Fisht stadı'nda oynanan mücadele golleri Rusya adına 31. dakikada Denis Cheryshev, Hırvatistan'da 39. dakikada Andrej Kramaric kaydetti. 90 dakika 1-1 eşitlikle sona ererken maçın 101. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda topu kafayla kaleye gönderen Vida skoru 2-1'e getirdi. Rusya bu gole karşılık 115. dakikada Mario Fernandes'in golüyle verdi. Uzatma bölümlerinde başka gol olmazken penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları

Penaltı atışlarında Rusya, 2 penaltı atışından yararlanamazken 5'te 4 yapan Hırvatistan adını yarı fianle yazdırdı ve İngiltere'nin rakibi oldu.

Rusya'da Alan Dzagoev, Sergey Ignashevich, Daler Kuzyaev attı. Fedor Smolov, Mario Fernandes ise penaltı atışını kaçırdı.

Hırvatistan'da Marcelo Brozovic, Luka Modric, Domagoj Vida, Ivan Rakitic attı. Mateo Kovacic kaçırdı.

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Stat: Fisht

Hakemler: Sandro Ricci, Emerson de Carvalho, Marcelo van Gasse (Brezilya)

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Zobnin, Kuziaev, Samedov (Dk. 54 Erokhin), Golovin (Dk. 102 Dzagoev), Cheryshev (Dk. 67 Smolov), Dzyuba (Dk. 79 Gazinsky)

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko (Dk. 97 Corluka), Lovren, Vida, Strinic (Dk. 74 Pivaric), Rakitic, Modric, Rebic, Kramaric (Dk. 88 Kovacic), Perisic (Dk. 63 Brozovic), Mandzukic

Goller: Dk. 31 Cheryshev, Dk. 115 Fernandes (Rusya), Dk. 39 Kramaric, Dk. 101 Vida (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 35 Lovren, Dk. 38 Strinic, Dk. 103 Vida, Dk. 114 Pivaric (Hırvatistan), Dk. 109 Gazinsky (Rusya)

MAÇTAN DAKİKALAR

2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten çeyrek final maçında Hırvatistan, ev sahibi Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.



31. dakikada Rusya öne geçti. Dzyuba'dan aldığı pasla Hırvatistan ceza yayı önünde topla buluşan Cheryshev, sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.



39. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Mandzukic, ceza sahasına girdi, altıpas önündeki Kramaric'e doğru topu kaldırdı. Kramaric, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



90 4. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Smolov, dar açısına rağmen çok sert vurdu, kaleci Subasic çift yumrukla topu uzaklaştırdı.



101. dakikada Hırvatistan öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde penaltı noktası üzerinde Vida kafayı vurdu, top köşeden ağlara gitti: 1-2.



112. dakikada Rusya çok tehlikeli geldi. Sol kanattan Dzagoev'in kullandığı kornerde kaleci Subasic topu yumrukladı. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde topu kontrol eden Kuziaev çok sert vurdu, kaleci Subasic yattı ve golü önledi.



115. dakikada Rusya beraberlik golünü buldu. Dzagoev, Hırvatistan ceza sahası ön çizgisinin hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Dzagoev'in altıpas önüne gönderdiği ortada Fernandes iyi yükseldi ve kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 2-2.



Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmada turu atlayan tarafı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.



Rusya'da Dzagoev, Ignashevich ve Kuziaev penaltı atışlarını gole çevirirken, Smolov ve Fernandes penaltı atışını değerlendiremedi.



Hırvatistan'da ise Brozovic, Modric, Vida ve Rakitic atışlarında fileleri havalandırırken, Kovacic penaltı atışında golü bulamadı.



Rusya'ya penaltılarda 4-3'lük üstünlük kuran Hırvatistan, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi 11 Temmuz Çarşamba günü başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

