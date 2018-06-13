Rusya ile Suudi Arabistan 25 yıl sonra

Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993'te oldu. 6 Kasım'da Suudi Arabistan'ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Brezilyalı Sandro Ricci üstlenecek.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında ise 15 Haziran Cuma günü Saint Petersburg Stadı'nda Mısır ile Uruguay karşı karşıya gelecek.

FIFA sıralaması

Suudi Arabistan ise dünya sıralamasında, 67. basamakta yer alıyor.

Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya dünya sıralamasında 70. sırada bulunuyor.

Rusya'nın 11. şampiyonası

Rusya, ev sahipliği yaptığı şampiyona ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor.

Asya Elemelerini Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Rusya vizesini alan Suudi Arabistan ise tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.