Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri "Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım"
08.02.2021 - 18:40 | | SporX

"Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım"

Ural Başkanı Grigory Ivanov, FK Ufa ile oynayacakları Rusya Kupası maçı hakkında konuştu.

"Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım"
ABONE OL

Rusya Ligi takımlarından Ural'ın başkanı Grigory Ivanov, FK Ufa ile oynayacakları Rusya Kupası maçıyla ilgili olarak Türkiye önerisinde bulundu.

Grigory Ivanov, Rusya'daki hava şartları nedeniyle maçın Türkiye'de oynanmasının doğru bir düşünce olduğunu söylerken; "Türkiye'de Ufa'ya karşı oynamayı isteriz. Bu kadar soğuk havada kupa maçında son 16 turuna kimin ihtiyacı var? Havanın nasıl olacağı belli değil. Şu an hava -20 derece, bir de kupa maçıyla uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ural Başkanı Grigory Ivanov ayrıca "Türkiye'de oynamak güzel olurdu ama Rusya Futbol Federasyonu'nun buna izin vereceğini sanmıyorum. Rusya Kupası'nı ve Rusya Ligi'ni başka ülkede düzenlemek yanlış, bunu kabul ediyorum ama hava şartları da ortada. Uzakta oynarız bu sorun değil ama böyle bir durum şu ana kadar gündeme getirilmedi." diye konuştu.

Rusya Kupası maçını Türkiyede oynayalım

    Mostafa Mohamed Galatasaray taraftarına seslendi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi
      Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi
    2. 'Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım'
      'Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım'
    3. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
      Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
    4. Paul Pogba'dan kötü haber geldi
      Paul Pogba'dan kötü haber geldi
    5. Galatasaray'da koronavirüs şoku!
      Galatasaray'da koronavirüs şoku!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika | Galatasaray'dan derbi açıklaması

    Son Dakika | Galatasaray'dan derbi açıklaması

    CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

    CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

    Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

    Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

    Beşiktaş, Rosier'in bonservisini almak için harekete geçti!

    Beşiktaş, Rosier'in bonservisini almak için harekete geçti!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet