'Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım'

Rusya Ligi takımlarından Ural'ın başkanı Grigory Ivanov, FK Ufa ile oynayacakları Rusya Kupası maçıyla ilgili olarak Türkiye önerisinde bulundu.

Grigory Ivanov, Rusya'daki hava şartları nedeniyle maçın Türkiye'de oynanmasının doğru bir düşünce olduğunu söylerken; "Türkiye'de Ufa'ya karşı oynamayı isteriz. Bu kadar soğuk havada kupa maçında son 16 turuna kimin ihtiyacı var? Havanın nasıl olacağı belli değil. Şu an hava -20 derece, bir de kupa maçıyla uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ural Başkanı Grigory Ivanov ayrıca "Türkiye'de oynamak güzel olurdu ama Rusya Futbol Federasyonu'nun buna izin vereceğini sanmıyorum. Rusya Kupası'nı ve Rusya Ligi'ni başka ülkede düzenlemek yanlış, bunu kabul ediyorum ama hava şartları da ortada. Uzakta oynarız bu sorun değil ama böyle bir durum şu ana kadar gündeme getirilmedi." diye konuştu.