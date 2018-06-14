Rusya-Suudi Arabistan: 5-0 (İşte maçın özeti)

2018 Dünya Kupası'nın açılış maçında Rusya, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Luzhniki Stadı'nda oynanan mücadeleyi Rusya 5-0 kazandı.

Arjantinli hakem Nestor Pitana'nın yöneteceği açılış maçında golleri 12. dakikada Yuri Gazinskiy, 43. ve 90+1. dakikada Denis Cheryshev ve 71. dakikada Artem Dzyuba ve 90+4. dakikada Aleksandr Golovin kaydetti.

Bu sonuçla Rusya A grubu 3 puanla başladı.

DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Luzhniki

Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

Rusya: Igor Akinfeev, Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Yuri Zhirkov, Iuri Gazinsky, Roman Zobnin, Alan Dzagoev (Dk. 24 Denis Cheryshev), Aleksandr Golovin, Aleksander Samedov (Dk. 64 Daler Kuziaev), Fedor Smolov (Dk. 70 Artem Dzyuba)

Suudi Arabistan: Abdullah Al Muaiouf, Mohammed Al Burayk, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Yasser Al Shahrani, Abdullah Otayf (Dk. 64 Fahad Al Muwallad), Yahia Al Shehri (Dk. 74 Hatan Bahbri), Salman Al Faraj, Taiseer Al Jassam, Salem Al Dawsari, Mohammed Al Sahlawi (Dk. 85 Muhannad Asiri)

Goller: Dk. 12 Gazinsky, Dk. 43 ve Dk. 90+1 Cheryshev, Dk. 71 Dzyuba, Dk. 90+4 Golovin (Rusya)

Sarı kartlar: Dk. 88 Golovin (Rusya), Dk. 90 3 Al Jassam (Suudi Arabistan)

MAÇTAN DAKİKALAR

2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 yendi.



Tribünlerin tamamen dolduğu turnuvanın açılış maçında, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.



Maça hızlı başlayan ev sahibi Rusya, 12. dakikada sol kanattan hücum etti. Golovin'in ceza sahasına yaptığı ortada Gazinsky kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve Rusya 1-0 öne geçti.



43. dakikada Rusya etkili geldi. 24. dakikada Dzagoev'in yerine oyuna dahil olan Cheryshev, Zobnin'in pasında ceza sahasında topla buluştu ve iki Suudi Arabistanlı futbolcudan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

İkinci yarısı ortada geçen mücadelenin 71. dakikasında Rusya, sağ kanattan atak yaptı. Golovin'in ortasında oyuna 70. dakikada giren Dzyuba altıpastan topu kafayla filelere gönderdi: 3-0

90 1. dakikada Dzyuba'nın kafayla indirdiği topa Cheryshev sol çaprazdan ayağının dışıyla şık bir vuruş yaptı ve Rusya'yı 4-0 öne geçirdi.



Rusya, 90 4. dakikada maçın etkili isimlerinden Golovin'in serbest vuruştan topu ağlarla buluşturmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0

Rusya, turnuvanın ilk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti.

Robbie Williams

Turnuva öncesi gerçekleştirilecek açılış seremonisinde, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams performansını sergileyecek. Karşılaşmadan yarım saat önce başlayacak seremonide, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo ile Rusya’nın genç sopranolarından Aida Garifullina da yer alacak.

25 yıl sonra ilk kez

Rusya ile Suudi Arabistan, 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993’te oldu. 6 Kasım’da Suudi Arabistan’ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.

Löw, Pozzo’yu yakalayacak mı!

Futbolda Dünya Kupası şampiyonluğunu iki kez yaşayan tek teknik direktör İtalyan Vittorio Pozzo oldu. Pozzo’nun çalıştırdığı İtalya, 1934’te İtalya’da düzenlenen şampiyonada ve 1938’de Fransa’daki turnuvada üst üste iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Pozzo’dan sonra organizasyon tarihinde bu sevinci iki kez yaşayan başka bir teknik adam çıkmadı. Son Dünya Kupası’nda Almanya’yı şampiyonluğa ulaştıran Joachim Löw, 2018 Rusya’da da aynı başarıyı tekrarlaması halinde Pozzo’nun rekoruna ortak olacak.

Brezilya lider

Uruguay’da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 88 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına toplam 79 ülke katıldı. Dünya kupalarında 104 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 70’ini kazanan Brezilya, genel klasmanda 227 puanla lider konumda. Kupalarda 106 maç yapan takipçisi Almanya ise 218 puana sahip. Sıralamada 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puana sahip olan İtalya da üçüncü sırada yer aldı.

Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde 3. sırayı elde eden Türkiye, genel klasmanda 34. sırada bulunuyor.

Dünya Kupası’nı koalisyon kazandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen FIFA Kongresi’nde 2026 Dünya Kupası’nın ev sahibi açıklandı. ABD, Kanada ve Meksika’dan oluşan üçlü konsorsiyumun ortaklığı Fas ile girdiği yarışı kazandı. FIFA’ya bağlı federasyonların oy kullandığı kongrede üçlü ortaklık 65’e karşı 134 ile turnuvayı düzenlemeye hak kazandı. 2022 Katar’ın ardından gelecek organizasyon bir çok yeniliğe sahne olacak. Bugüne kadar 32 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilirken, ilk defa 48 ülke katılacak ve toplamda 80 maç oynanacak. ABD’nin ev sahipliğinde 60, diğer iki ülkede de 10’ar maç oynanması planlanıyor.

Süper Lig'den 22 oyuncu

Türkiye A Milli Takımımızın yer almadığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Süper Lig'de forma giyen 22 futbolcu yer alacak. Turnuvaya en fazla futbolcu gönderen ekip 4'er oyuncuyla Beşiktaş ve Bursaspor olurken, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan 3 futbolcu kupada milli takım formasını terletecek. Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kardemir Karabükspor'da 1'er futbolcu ülkesi için mücadele edecek.

Son Şampiyon Almanya

Brezilya'da gerçekleşen son turnuva 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile finale kalan Almanya, Güney Amerika ekibini uzatmalarda Mario Götze'nin attığı tek golle mağlup ederek turnuvada 4'üncü kupasını kazanarak son şampiyon olmuştu.

Almanya, Dünya Kupası tarihinde 8 kez finale kalarak bu alanda liderliği elinde bulundursa da turnuvanın en çok şampiyon olan takımı ise zafere 5 kez ulaşan Brezilya. Bu yıl katılacak oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası ile birlikte Güney Amerika ekibi, tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan tek ülke olma unvanını da korudu.

Cüneyt Çakır yine Dünya Kupası'nda

2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak olan Cüneyt Çakır, son olarak 2014'te Brezilya'da gerçekleşen turnuvada ise Arjantin ile Hollanda arasında oynanan ve Güney Amerika ekibinin penaltılarla 4-2 kazanarak Hollanda'yı elediği yarı final karşılaşmasını yönetmişti. Cüneyt Çakır'ın turnuvada yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

VAR Sistemi uygulanacak

Moskova'da 15 Temmuz'da oynanacak olan final karşılaşmasıyla sona erecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanılacak. Dünya Kupası karşılaşmalarında VAR'ın karar verme yetkisi olmasa da yanlış futbolcuya kart gösterilmesi, tartışmalı gol pozisyonları, kırmızı kart ve penaltı kararları gibi kritik durumlarda hakeme yardımcı olabilecek.

64 Maç izlenecek

Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 32 ülke 8 grupta 4'er takım olarak yer alırken grup aşamasında 3'er maç yapacaklar. 29 Haziran'a kadar gruplarda toplam 48 maç oynanacak. Son 16 turunda 8, çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 maç yapılacak. Dünya kupasının 3'üncülük maçı ve final maçıyla birlikte futbolseverler ekranlardan toplam 64 maç izleme olanağı bulacak.