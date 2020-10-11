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11.10.2020 - 01:31 |

Rusya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tarihteki 7. karşılaşma...

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli takımımız Rusya'ya konuk olacak. Tarihte 7. kez karşı karşıya geleceğimiz Rusya karşısında A Milli takımımızın galibiyeti yer almıyor. Daha önce 6 kez çıktığımız mücadelenin 4'ünü kaybeden A Milliler 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Peki Rusya-Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Rusya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tarihteki 7. karşılaşma...
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Rusya-Türkiye maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar B Ligi 3. grup maçında Türkiye, Rusya karşısında grupraki üçüncü maçına çıkacak. UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta ilk maçında Macaristan'ı konuk eden A Milli takım sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında Sırbistan deplasmanında 49. dakikada 10 kişi kalan rakibine gol atamayan Türkiye sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

RUSYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rusya-Türkiye maçı 11 Ekim saat 21:45'te başlayacak. VTB Arena'da oynanacak olan mücadelede Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak. Rusya-Türkiye maçı TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

ALMANYA KARŞISINDAKİ OYUN UMUT VERDİ

Türkiye A Milli takımı Almanya ile oynanan hazırlık maçında istekli oyunu ve oyunu son ana kadar istemesi ve oyundan bir saniye bile olsun kopmaması ile futbol otoritelerinin takdirini kazandı.

RUSYA İLE 7. RANDEVU

UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta bu akşam Rusya'ya konuk olacak olan A Milli takım daha önce 6 kez karşılaştığı Rusya karşısında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. 6 karşılaşmanın 4'ünde gülen taraf Rusya olurken iki karşılaşma ile beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Rusya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Tarihteki 7. karşılaşma...

 

 

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçı hazırlıklarını tamamladı
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