Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta izlenecek? Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında bugün deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Rusya’nın başkenti Moskova’daki VTB Arena’da oynanacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan’ı konuk edecek.



RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?



Rusya Türkiye maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER

Millilere yoğun ilgi



A Milli Futbol Takımı, Almanya’dan uçakla Rusya’ya giderken havalimanına gurbetçi taraftarlar, ay-yıldızlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Türkiye bayraklarıyla tezahüratlar yapan futbolseverler, havalimanını adeta tribüne çevirdi. Milli oyuncular da, kendilerine yoğun ilgi gösteren taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı.

Güneş’le 66. kez



Şenol Güneş, Rusya ile bugün oynanacak maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 66. karşılaşmasına çıkacak. Milli takım ile 2. dönemini geçiren Güneş yönetiminde 46’sı resmi, 19’u özel 65 karşılaşmada ay-yıldızlılar 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

582. maç



A Milli Futbol Takımı, Rusya karşısında 582. kez sahaya çıkacak. A Milli Takım, 97 yıllık tarihinde 309’u resmi, 272’si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi aldı.