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HaberlerMilli Takım Haberleri Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug görev yapacak
09.10.2020 - 16:33 | | AA

Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug görev yapacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug görev yapacak
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Rusya ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug görev yapacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Rusya ile Türkiye arasındaki karşılaşma saat 21.45'te VTB Arena'da oynanacak.

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Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug görev yapacak

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