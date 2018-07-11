Rusya'da ağır misafirler

Fransa ile Belçika arasındaki yarı final mücadelesinde protokol tribünde önemli isimler vardı. Belçika Kralı Philippe ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zorlu karşılaşmayı tribünden takip etti.

EURO 2016’dan sonra

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa önemli bir başarı daha kazandı. EURO 2016’da Deschamps idaresinde finale kalan Horozlar, bir sonraki büyük turnuva olan 2018 Dünya Kupası’nda da finale kaldı. Fransa daha önce 1998 Dünya Kupası ve EURO 2000’de arka arkaya finale kalmış ve şampiyon olmuştu.



