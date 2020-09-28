A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de deplasmanda karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Stanislav Cherchesov tarafından aday kadroya davet edilen 25 futbolcu şöyle:

Kaleci: Guilherme (FC Lokomotiv Moskova), Soslan Dzhanaev (PFC Sochi), Anton Shunin (FC Dinamo Moskova)



Defans: Georgi Dzhikiya (FC Spartak Moskova), Ilya Kutepov (FC Spartak Moskova), Aleksandr Zhirov (SV Sandhausen), Vyacheslav Karavaev (FC Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Sergei Petrov (FC Krasnodar), Andrei Semenov (FC Akhmat Grozny), Mario Fernandez (CSKA Moskova)



Orta Saha: Zelimkhan Bakaev (Spartak Moskova), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Yuri Gazinski (Krasnodar), Yuri Zhirkov (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoev (Zenit), Aleksei Ionov (Rostov), Daler Kuzyaev (kulüpsüz), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Daniil Fomin (Dinamo Moskova), Denis Cheryshev (Valencia)



Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), Fedor Smolov (Lokomotiv Moskova), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskova)

Rusya, 8 Ekim'de Moskova'da oynanacak özel maçta İsveç'i konuk edecek. Rusya bu karşılaşmanın ardından 11 Ekim'de Moskova'daki Dinamo Merkez Stadyumu'nda Türkiye'yi, daha sonra da 14 Ekim'de Macaristan'ı ağırlayacak.