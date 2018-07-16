Rusya'ya görkemli veda!

Rusya’nın ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası’nda müthiş bir veda yaşandı. 14 Haziran’da başlayıp dün itibariyle sona eren dünyanın en büyük kupasının Luzhniki’deki kapanışı için açılıştaki gibi bir müzik gösterisi yapıldı.

Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho da şovlarıyla kapanışta yer aldı. Era Istrefi ve Will Smith ikilisi de unutulmaz bir konserle güne renk kattı. Ayrıca sahaya kupayı 2014’ün şampiyonu Almanya’nın kaptanı Philipp Lahm getirdi.



