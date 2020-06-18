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18.06.2020 - 13:30 | | SABAH

Ryan Babel, Galatasaray'a geri dönüyor

Hollanda ekibi Ajax, 33 yaşındaki Babel'in kiralık mukavelesini uzatmama kararı aldı.

Ryan Babel, Galatasaray'a geri dönüyor
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Galatasaray'ın kötü performansı nedeniyle Ajax'a kiralık olarak gönderdiği Ryan Babel, yeni sezonda takıma dönüş yapacak.

36 yaşındaki yedek golcüsü Huntelaar'ın sözleşmesini yenileyen Hollanda ekibi, 33 yaşındaki Babel'in kiralık mukavelesini uzatmama kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp de Babel'i elden çıkarıp yıllık 4 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak istiyor. Ancak aldığı yüksek rakam nedeniyle Babel'e Avrupa'dan teklif yok. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Hollandalı oyuncu, kendisine talip olan bir kulüp çıkmazsa yeni sezon hazırlıklarında Florya'da olacak.

Ryan Babel, Galatasaraya geri dönüyor

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