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16.07.2020 - 10:43 | | Takvim

Ryan Babel, Galatasaray'dan son bir şans daha bekliyor!

Devre arasında Ajax'a kiralanan ancak Hollanda'daki sözleşmesi erken feshedilen Ryan Babel, Galatasaray'dan bir şans daha bekliyor.

Ryan Babel, Galatasaray'dan son bir şans daha bekliyor!
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Devre arasında Ajax'a kiralanan ancak Hollanda'daki sözleşmesi erken feshedilen Ryan Babel, Galatasaray'dan bir şans daha bekliyor.

Ryan Babel, Galatasaraydan son bir şans daha bekliyor

Yeni sezonu Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek isteyen tecrübeli futbolcu, Terim'in planlarında ise yer almıyor.

Ryan Babel sezonun ilk yarısında Galatasaray forması ile 15 Süper Lig maçına çıktı. Hollandalı kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Ryan Babel Ajax’taki İlk Golünden Sonra Konuştu

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