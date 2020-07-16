Ryan Babel, Galatasaray'dan son bir şans daha bekliyor!

Devre arasında Ajax'a kiralanan ancak Hollanda'daki sözleşmesi erken feshedilen Ryan Babel, Galatasaray'dan bir şans daha bekliyor.

Yeni sezonu Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek isteyen tecrübeli futbolcu, Terim'in planlarında ise yer almıyor.

Ryan Babel sezonun ilk yarısında Galatasaray forması ile 15 Süper Lig maçına çıktı. Hollandalı kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Ryan Babel Ajax’taki İlk Golünden Sonra Konuştu