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HaberlerGalatasaray Haberleri Ryan Babel ile yollar ayrılacak!
26.04.2020 - 22:55 |

Ryan Babel ile yollar ayrılacak!

Galatasaray'ın Ajax'a kiralık gönderdiği Ryan Babel için Hollanda kulübünden açıklama geldi.

Koronavirüsün ekonomik etkilerinden kurtulmak için hamleler yapmaya hazırlanan ve yaz aylarında birçok oyuncuyla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'a Hollanda'dan istemediği bir haber geldi.

Sporx'in haberine göre; Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, kiralık oyuncularla yollarını ayırmayı planladıklarını ve Ryan Babel'in de kulübü Galatasaray'a döneceğini, geleceğini kendisinin belirleyeceğini açıkladı.

Erik ten Haag yaptığı açıklamada, "Koronavirüs krizinin tam olarak etkilerini henüz görmedik ancak hiçbir kulüp kafasına estiği gibi para harcayamayacak. Kimseyi kaybetmek istemem ama birileri gidecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Ajax'ta 7 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performansla beklentilerin altında kaldı.

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Ryan Babel ile yollar ayrılacak

Ryan Babel ile yollar ayrılacak

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