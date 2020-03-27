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27.03.2020 - 00:58 | | DHA

Ryan Babel'den Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Galatasaray'dan Ajax'a kiralık gönderilen Ryan Babel, Galatasaray 2nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla geçmiş olsun mesajını iletti.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak Hollanda ekiplerinden Ajax'a transfer olan Ryan Babel, İstanbul'da bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla geçmiş olsun mesajını iletti.

Albayrak ile çekildiği bir fotoğrafı, sosyal medya hesabında paylaşan Ryan Babel, altına, "Geçmiş olsun Abdurrahim amca" notunu düştü. Hollandalı yıldızın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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Ryan Babelden Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Ryan Babelden Abdurrahim Albayrak paylaşımı

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