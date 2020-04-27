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27.04.2020 - 22:07 |

Ryan Babel'den imalı paylaşım! Galatasaray...

Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Ryan Babel'den imali bir paylaşım geldi.

Galatasaray'da istenen performansı sergileyemeyen Ryan Babel Ajax'a kiralanmıştı.

Koronavirüs sonrası Hollanda ligi iptal edilince Babel'e Galatasaray yolu gözüktü. Sarı-kırmızılı takım ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Babel için ayrılık planı yapılıyor.

Bu tarz haberlerin çıkması üzerine de Ryan Babel, imali bir paylaşım yaptı.

"Ben bitti demeden bitmeyecek." başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin." diyerek sarı kırmızılılara adeta gönderme yaptı.

Ryan Babelden imalı paylaşım Galatasaray...

Ryan Babelden imalı paylaşım Galatasaray...

Ryan Babelden imalı paylaşım Galatasaray...

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