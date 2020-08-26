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26.08.2020 - 00:36 |

Ryan Babel'den Lionel Messi ve Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sosyal medya hesabından Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Ryan Babel'den Lionel Messi ve Galatasaray paylaşımı!
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Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık kararı alması sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok futbol ve basketbol takımı Arjantinli yıldızla ilgili paylaşımda bulunurken, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel de Messi'nin ayrılık kararına kayıtsız kalmadı.

33 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından Lionel Messi'nin Galatasaray formasıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Hadi Messi ile anlaşmayı deneyelim." notunu düştü. Babel'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ryan Babelden Lionel Messi ve Galatasaray paylaşımı

Ryan Babelden Lionel Messi ve Galatasaray paylaşımı

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