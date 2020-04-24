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24.04.2020 - 11:31 |

Ryan Donk'un babaannesi corona virüs nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti

Galatasaray'Ä±n HollandalÄ± futbolcusu Ryan Donk, corona virÃ¼s nedeniyle babaannesini kaybettiÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

Ryan Donk'un babaannesi corona virüs nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pte Ryan Donk'un acÄ± gÃ¼nÃ¼..

34 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, babaannesini korona virÃ¼s nedeniyle kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Donk, Instagram hesabÄ±ndan konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Harika bir bÃ¼yÃ¼k annemiz vardÄ±. Bu korkunÃ§ hastalÄ±k, onu bizden Ã§ok erken ayÄ±rdÄ± ama onun bizi her zaman gÃ¶receÄŸini biliyorum. Bedenen yanÄ±mÄ±zda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaÅŸayacaksÄ±n. Seninle hep gurur duyacaÄŸÄ±z" dedi.Â 

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Ryan Donkun babaannesi corona virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti

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