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HaberlerEurocup Haberleri Rytas: 83 - Galatasaray Doğa Sigorta: 75
03.03.2020 - 22:42 | | İSTANBUL (AA) -

Rytas: 83 - Galatasaray Doğa Sigorta: 75

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu G Grubu'nun 6. ve son maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a 83-75 yenildi.

Rytas: 83 - Galatasaray Doğa Sigorta: 75

Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-27 geride gitti.

Maçın 3. periyodunda da rakibinin 67-50 üstünlüğüne engel olamayan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 83-75 mağlup ayrıldı.

 

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