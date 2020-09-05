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05.09.2020 - 07:00 |

S Sport artık Digitürk’te yok!

S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos’ta sona erdi ve yenilenmedi.

S Sport artık Digitürk’te yok!
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Dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos’ta sona erdi ve yenilenmedi. Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeniyle dün 18.00 itibariyle de S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durduruldu.

S Sport artık Digitürk’te yok

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