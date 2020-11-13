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13.11.2020 - 11:14 |

S Sport nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri nelerdir, hangi platformda kaçıncı kanalda?

Formula 1 heyecanı bugün başlıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan antrenman turlarının ardından yarın Sıralama turları gerçekleştirilecek. S Sport üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak olan Formula 1 antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra Pazar günü gerçekleştirilecek olan Formuala 1'de şifresiz olarak tüm platformlardan izlenebilecek. Peki S Sport Frekans bilgileri nelerdir, hangi platformda kaçıncı kanalda yer alıyor?

S Sport nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri nelerdir, hangi platformda kaçıncı kanalda?
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Formula 1 heyecanı başlıyor. 9 yıl aranın ardından Antrenman turları ile bugün start olacak olan büyük hyeecan yarın sıralama turları ile devam edecek. S Sport kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek olabn Formula 1 antrenman, sıralama turları ve yarış için motor sporları severler şimdiden S Sport nasıl izlenir, frekans bilgileri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki S Sport nasıl izlenir, hangi platformda kaçıncı kanalda yer alıyor?

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!

Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6

S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;

D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal

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