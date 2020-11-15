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15.11.2020 - 12:51 |

S sport uydu frekans bilgileri... S Sport D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda, nasıl izlenir? Digitürk,neden yok?

Formula 1'in tekrar İstanbul'a gelmesinin ardından heyecan had safhaya çıkarken yarışın S Sport'tan yayınlanması sebebiyle kanal hakkındkai bilgiler gündem oldu. Sıklıkla S sport uydu frekans bilgileri... S Sports Digitürk, D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? sorusu soruluyor.

S sport uydu frekans bilgileri... S Sport D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda, nasıl izlenir? Digitürk,neden yok?
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Bugün Formula 1 heyecanı yaşanıyor. F1 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de... Bu heyecana ortak olmak isteyen binlerce yarışsever şimdi S sport uydu frekans bilgileri... S Sports Digitürk, D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? diye soruyor.

S SPORTS FREKANS

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT KANAL NUMARASI

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

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