S sport uydu frekans bilgileri... S Sport D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda, nasıl izlenir? Digitürk,neden yok?

Bugün Formula 1 heyecanı yaşanıyor. F1 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de... Bu heyecana ortak olmak isteyen binlerce yarışsever şimdi S sport uydu frekans bilgileri... S Sports Digitürk, D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? diye soruyor.

S SPORTS FREKANS

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT KANAL NUMARASI

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal