15.11.2020 - 12:51 |
S sport uydu frekans bilgileri... S Sport D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda, nasıl izlenir? Digitürk,neden yok?
Formula 1'in tekrar İstanbul'a gelmesinin ardından heyecan had safhaya çıkarken yarışın S Sport'tan yayınlanması sebebiyle kanal hakkındkai bilgiler gündem oldu. Sıklıkla S sport uydu frekans bilgileri... S Sports Digitürk, D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? sorusu soruluyor.
Bugün Formula 1 heyecanı yaşanıyor. F1 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de... Bu heyecana ortak olmak isteyen binlerce yarışsever şimdi S sport uydu frekans bilgileri... S Sports Digitürk, D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda? diye soruyor.
S SPORTS FREKANS
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S SPORT KANAL NUMARASI
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal