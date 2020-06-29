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HaberlerMagazin Haberleri Sabri Sarıoğlu - Yağmur Sarıoğlu çifti optik mağazası açtı!
29.06.2020 - 09:07 | | Takvim

Sabri Sarıoğlu - Yağmur Sarıoğlu çifti optik mağazası açtı!

Son olarak Göztepe'de forma giydikten sonra futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu, yeni bir atılım yaptı...

Sabri Sarıoğlu - Yağmur Sarıoğlu çifti optik mağazası açtı!
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Galatasaray'da efsane haline geldikten sonra Süper Lig'de son olarak Göztepe forması giyen ve futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu, yeni bir atılım daha yaptı. Sabri Sarıoğlu, pilot eşi Yağmur Hanım ile birçok sektörde şansını deniyor. 

Sabri Sarıoğlu - Yağmur Sarıoğlu çifti optik mağazası açtı

Sabri Sarıoğlu - Yağmur Sarıoğlu çifti optik mağazası açtı

Son olarak optik mağazası açan Sabri Sarıoğlu ve eşi, müşterilerini bekliyor... 

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, önceki akşam Bebek'teydi. Ünlü futbolcu, eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun Bebek Optik adlı mağazasından 5 bin 500 liraya güneş gözlüğü aldı.

Sabri Sarıoğlu - Yağmur Sarıoğlu çifti optik mağazası açtı

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