Sabri Sarıoğlu - Yağmur Sarıoğlu çifti optik mağazası açtı!

Galatasaray'da efsane haline geldikten sonra Süper Lig'de son olarak Göztepe forması giyen ve futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu, yeni bir atılım daha yaptı. Sabri Sarıoğlu, pilot eşi Yağmur Hanım ile birçok sektörde şansını deniyor.

Son olarak optik mağazası açan Sabri Sarıoğlu ve eşi, müşterilerini bekliyor...

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, önceki akşam Bebek'teydi. Ünlü futbolcu, eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun Bebek Optik adlı mağazasından 5 bin 500 liraya güneş gözlüğü aldı.

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