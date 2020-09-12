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12.09.2020 - 20:16 |

Sabri Sarıoğlu'ndan Arda Turan ve Etebo yorumu!

Galatasaray'ın yeni transferleri Arda Turan ve Etebo için Sabri Sarıoğlu'ndan çarpıcı yorumlar geldi.

Sabri Sarıoğlu'ndan Arda Turan ve Etebo yorumu!
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Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, Galatasaray-Gaziantep FK maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan'ın ilk maçlarında zorlanacağını dile getiren Sabri Sarıoğlu, "Arda, şahsen çok sevdiğim bir kardeşimdir. Yakın zamanda karşılaştık. Fizik olarak, kilo olarak çok iyi. 2.5-3 senedir düzenli oynayamadı. Maç temposu olmadığı sürece performansı üst seviyeye çıkaramaz Ligin ilk maçı. Öyle bakmak lazım. Fiziksel olarak yorgun düşebilir. Oynadıkça daha üst seviyeye çıkacaktır. Arda kendini kanıtlamış bir oyuncu. Eski Arda'yı geri döndürmek isteyecek. İlk başlarda zorlanacaktır." dedi.

Sabri Sarıoğlu yorumlarını "Taylan orta sahada tek başına görünüyor sistemde. İyi oynar. Beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray forması giymek büyük bir sorumluluktur. İnşallah taşır" ifadeleriyle sürdürdü.

Yeni transfer Etebo'nun şans bulamaması hakkında ise Sarıoğlu, "Tahminen, Etebo'yu yeni geldiği için tercih etmedi Fatih hoca" şeklinde konuştu.

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Sabri Sarıoğlundan Arda Turan ve Etebo yorumu

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