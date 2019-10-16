Sacramento Kings'den Bogdanovic’e rekor kontrat teklifi!

The Sacramento Bee’den Jason Anderson’ın haberine göre Sacramento Kings, Bogdan Bogdanovic’e dört yıllık, 50 milyon doların üzerinde bir maksimum kontrat teklifinde bulundu ancak yıldız oyuncunun bu teklifi kabul etmek için acelesi yok.

Karar vermeden önce düşünmek istediğini söyleyen Bogdanovic, Sacramento’da kalmayı tercih edeceğini belirtti ancak bu yaz sınırlı serbest kalırsa daha yüklü teklifler de alabilecek:

“Kalmak isterim. Herkes Sacramento’yu çok sevdiğimi biliyor. Herkes burada olmayı çok seviyor. Harika bir ekip var. Şu an mutluyum ve bütün bu süreçte de hep mutluydum ama hiçbir şey için acele etmek istemiyorum.”

Kings, daha önce Bogdanovic’in yanı sıra Buddy Hield ile de yeni sözleşme için görüşmelerde bulunmuştu. 21 Ekim tarihine kadar Hield ile, 30 Haziran tarihine kadar da Bogdanovic ile sözleşme imzalama hakkı bulunan Kings, bu süreçte bu oyuncularla sözleşme imzalamazsa iki oyuncu da gelecek yaz sınırlı serbest olacak.

Takımın çekirdeğinin önemli parçaları olarak görülen Bogdanovic ve Hield’ı bırakmak istemiyor Kings ancak öte yandan De’Aaron Fox ve Marvin Bagley’in 2020 ve 2021 yazlarında sözleşme imzalayabilecek olmaları nedeniyle maaş bütçesinde de büyük fedakarlıklar yapmak istemiyorlar.

Önceki hafta The Bee ile bir röportaj gerçekleştiren Hield, 21 Ekim’e kadar takımla sözleşme imzalamak istediğini söylemişti. Bogdanovic ise dört yıllık 51,4 milyon dolar değerinde bir kontrat alabilir takımından ancak serbest kalması durumunda bu miktar daha da artabilir.

Kings’in kendisine maksimum teklifi yapıp yapmadığı sorulduğunda Bogdanovic “Evet yaptılar ama bekleyip göreceğiz. Belki yarın imzalarız. Belki bir ay içerisinde imzalarız. Kim bilir? Göreceğiz” dedi.