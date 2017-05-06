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06.05.2017 - 13:05 |

Saffet Mete: 'Yılın maçı...'

Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, Bursaspor maçının kendileri için artık ya devam ya tamam maçı olacağını söyledi.

Saffet Mete: 'Yılın maçı...'
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Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, Bursaspor maçının kendileri için artık ya devam ya tamam maçı olacağını söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor ile yapacakları karşılaşmanın önemine değinerek, "Bursaspor karşılaşması yılın maçı olacak." dedi.

Rakiplerinin son haftalarda kazanamadığına dikkati çeken Mete, "Biz de son 4 haftadır iyi oynuyoruz ama sonuca yansıtamıyoruz. Fenerbahçe maçında istemeden de olsa maç sonunda bir puan alacakken bir puandan da olduk." ifadelerini kullandı.

Mete, Bursaspor maçına eksikle çıkacaklarını kaydederek, "Takımımız bu hafta iyi bir çalışma süreci geçirdi. Bursaspor karşılaşması bizim artık ya devam ya tamam maçımız olacak. Bu maçtan alacağımız üç puan bir dahaki hafta oynayacağımız Kasımpaşa maçı için de büyük bir avantaj sağlayacak. Artık kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanmak için elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız." diye konuştu.

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