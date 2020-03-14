Sağlık deklarasyonu! 70 bin futbolcuya gönderildi...

ONUR DİNÇER

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), koronavirüse karşı sağlık kuralları yayınladı. Futbolcuların koronavirüsünden sakınmak için ne gibi tedbirler uygulamaları gerektiği tek tek açıkladı. Dünyanın hemen her yerinden 70 bin futbolcuyu temsil eden sendika, oyunculara yapmaları gerekenleri ve dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatarak, bunları madde madde belirtti:

1-Maç, idman sırasında arkadaşınızla aynı şişeden su içmeyin. Kişisel eşyalarınızı onlarla değiş-tokuş etmeyin.

2-Soyunma odasında yemek yemekten kaçının.

3-Çamaşırlarınızı çantanızda tutun, soyunma odasında açıkta bırakmayın.

4-Ellerinizi mümkün olduğunca sık yıkayın. Sabun yoksa yüzde 60 alkollü dezenfektan kullanın.

5-Umumi tuvalet kullandığınızda, elinizi yıkamadan önce sonra musluğa değdirmeyin, bu işlemi kağıt havlu ile yapın.

6-Yıkanmamış ellerle ağız, burun ve göze dokunmayın.

7-Antrenman öncesi veya esnasında belirtileri gösteren futbolcu derhal takımın kalanından ayrılmalı ve kulüp doktorunu bilgilendirmelidir.

8-Karantinadaki biri ya da risk bölgesinden gelen birisiyle temas eden futbolcu bunu kulübe bildirmelidir.

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