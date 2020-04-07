Şahika evde rekor denemesine hazırlanıyor

Şahika Ercümen, korona virüs salgının dünyayı olumsuz etkilediği bu günlerde evinden çıkmıyor. Ercümen, evde kalmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Ben de normal şartlarda dalış antrenmanlarımı yaparak yeni bir dünya rekoruna hazırlanacaktım. Ama ülkemizde ve tüm dünyada olduğu gibi korona virüsü ile mücadelede en etkili yöntem evde kalmak. O yüzden de umudumu kaybetmeden antrenmanlarıma evde devam ediyorum” dedi.

Evde kendi vücut ağırlığı ile antrenmanlar yaptığını kaydeden milli sporcu, “Nefes çalışmaları yapıyorum. Bu bizim korona virüse karşı akciğer ve solunum sistemimizin kuvvetlenmesi için çok çok önemli. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Az ve öz yemek yiyorum. Düzenli uyku uyumaya çalışıyorum. Çünkü bu saydıklarımın hepsi bizlerin bağışıklık sistemimizin olmazsa olmazlarıdır. Lütfen siz de evde kalmaya devam edin. Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var. Umarım ülke olarak bu kötü dönemi en az hasarla atlatırız” ifadelerini kullandı.

Şahika Ercümen, korona virüs hastalığına yakalanan herkese ‘geçmiş olsun’ temennilerinde de bulunarak, bu salgına yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı dilemeyi ihmal etmedi.

Ercümen, ayrıca kendisi gibi evden çıkmayanların yapabileceği ve psikolojilerine iyi geleceğine inandığı birkaç nefes tekniği çalışmasını da evde kalan vatandaşlarla paylaştı.