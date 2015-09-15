Şahiner: 'Galibiyet ekstra motivasyon oldu'

Ömer Ali Şahiner, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Osmanlıspor karşısında önce yenik duruma düşüp, ardından maçı kazandıklarını hatırlattı.

Bu galibiyeti Sivasspor deplasmanından alınacak sonuçla pekiştirip, yollarına sağlam adımlarla devam etmek istediklerini belirten Ömer Ali, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor karşısında geriden gelerek maçı kazanmak, takımımız adına ekstra bir moral motivasyon kaynağı oldu. Son derece önemli bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzde Sivasspor deplasmanı var. Aldığımız galibiyeti devam ettirme ve seri yakalama adına bu maça büyük önem veriyoruz. İnşallah oradan da galibiyetle dönerek çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Konyaspor izlettireceğimize inanıyoruz."