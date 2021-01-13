Sahne senin Adem Ljajic!

Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar ve fiziksel sorunları yüzünden yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan Adem Ljajic, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Çaykur Rizespor’la oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.

Geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayan ve idman performansıyla teknik heyetin yüzünü güldüren yıldız futbolcu kupa maçında yedekler arasında yer alacak. Daha önce Ljajic için yönetimle yaptığı görüşmede, “Takımda kim olursa olsun oynama arzusunu ortaya koyan herkese kapım açık” diyen Sergen Yalçın, son dönemdeki hırsı ve isteği nedeniyle yetenekli oyuncuya kupa sınavında bir şans daha vermeyi düşünüyor. İlk 11’de görev almayacağı öğrenilen Adem Ljajic’in ikinci yarı Gökhan Töre ile birlikte sahaya sürülmesi bekleniyor.

Kupa maçında göstereceği performansa göre, Sergen Yalçın’ın Ljajic’i Galatasaray derbisinde de kadroya alabileceği iddia edildi. Kendisine gelen bu fırsatı çok iyi değerlendirmek isteyen yıldız futbolcunun da kadroya girmesinden dolayı çok mutlu olduğu belirtildi. Gerçek yeteneklerini ve gücünü sahaya yansıtması halinde Sergen Yalçın’ın sürekli yararlanmak istediği Ljajic son olarak 21 Kasım’da Medipol Başakşehir’le oynanan lig maçında forma giymişti. 29 yaşındaki oyuncu daha sonra ligdeki 9 maçta ve bir kupa karşılaşmasında kadroya alınmamıştı.

Gol, asist katkısı yok

Adem Ljajic bu sezon Süper Lig’de 5 ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde 1 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı yapamadı.

Yıldız futbolcu son golünü geçen sezon 20 Haziran tarihinde Denizlispor’u deplasmanda 5-1 yendikleri maçta atmıştı.

Boyd yok Mensah kadroda

Süper Lig’de pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak dev derbide Galatasaray’la kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın derbiyi düşünerek ideal 11’den birçok oyuncuyu dinlendirecek.

Siyah-beyazlı hocanın, Rıdvan, Montero, Dorukhan, Oğuzhan, N’Koudou, Güven Yalçın ve Hasic’i 11’de sahaya süreceği ifade edildi. Vida ve Rosier’i derbiye saklayan Sergen Yalçın beklentinin aksine Tyler Boyd’u 21 kişilik kadroya almadı. Sezon başında TFF’ye verilen listeye yazılmayan ABD’li futbolcu kupa maçının kadrosuna da dahil edilmedi. Bu gelişme, Boyd’un sezonun ikinci yarısı için de kadroda düşünülmediği şeklinde yorumlandı.

Ayak bileğindeki sakatlık yüzünden Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyen Bernard Mensah ise kadroya alındı. Mensah’ın maçta hamle oyuncusu olarak düşünüldüğü aktarıldı.

Ayak tenisi oynadılar

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, ısınma ve istasyon koşularından sonra açma-germe çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ile tamamlandı. Siyah-beyazlı takım bugün saat 13.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelerek maç için kampa girecek.