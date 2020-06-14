Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Sahne şimdi Falcao’nun
14.06.2020 - 07:00 |

Sahne şimdi Falcao’nun

Çaykur Rizespor maçıyla yeniden lige dönecek olan Galatasaray, Kolombiyalı golcüsüne güveniyor. Yıldız futbolcunun performansı ve formu, Fatih Terim’in en büyük güvencelerinden biri oldu.

Sahne şimdi Falcao’nun
ABONE OL

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da 8 haftalık final periyodunda sahne Radamel Falcao’nun olacak. Pandemi sürecinde Florya’daki hazırlıklarda formu ile dikkat çeken Kolombiyalı golcü takdir topladı.

Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, Falcao’nun antrenman performansından ve fiziksel olarak iyi durumda bulunmasından memnun kaldı. Yıldız futbolcunun bu durumu 8 haftalık zorlu fikstür öncesi herkesi umutlandırdı. Sezon başında Galatasaray’a büyük umutlarla transfer olan Kolombiyalı forvet, ligin ilk yarısında yaşadığı aşil tendonundaki problem nedeniyle uzun süre forma giyememiş ve istenen katkıyı sağlayamamıştı.
Ligin ikinci devresiyle beraber toparlanan tecrübeli forvet; Denizli, Konya, Fenerbahçe, Gençlerbirliği (2) ve Sivas maçlarında gol attı. Formunun zirvesinde iken lige 3 aylık ara verilmesinin Falcao’nun performansını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu. Kolombiyalı oyuncu ise antrenmanlarda “hazırım” mesajı vererek sarı-kırmızılı teknik heyeti rahatlattı.

Onyekuru, Feghouli, Belhanda ve Ömer ile Falcao’yu destekleyecek ve onu rahatlatacak olan Teknik Direktör Fatih Terim, hücum konusunda sıkıntı yaşamak istemiyor.

Sekidika ve Jimmy Durmaz evde kaldı
Cim-Bom, dün yaptığı antrenmanın ardından Rize’ye gitti. Koronavirüs salgını nedeniyle kongre üyeleri ve taraftarın alınmadığı uçakta oyuncuların sosyal mesafeye dikkat ederek oturması dikkatlerden kaçmadı. Uçakla Trabzon’a giden, buradan karayoluyla Rize’ye geçen sarı-kırmızılılarda, sakat olan Marcao’nun dışında yabancı kontenjanına takılan Jesse Sekidika’nın dışında Jimmy Durmaz da kadroda yer almadı.

Sahne şimdi Falcao’nun

Sahne şimdi Falcao’nun

Radamel Falcao'nun AS Monaco Formasıyla En İyi 5 Golü

Sivasspor’da Denizlispor hazırlıkları tam gaz sürüyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hikmet Karaman: "Bugün büyük bir avantajı kaçırdık
    Hikmet Karaman: "Bugün büyük bir avantajı kaçırdık
  2. Tamer Tuna: "Beşiktaş'ın zayıf yönlerini kullandık"
    Tamer Tuna: "Beşiktaş'ın zayıf yönlerini kullandık"
  3. Barcelona, Mallorca'yı farklı yıktı!
    Barcelona, Mallorca'yı farklı yıktı!
  4. Napoli, Inter'i kupa dışına itti! Finalin adı...
    Napoli, Inter'i kupa dışına itti! Finalin adı...
  5. Sergen Yalçın: "İnanılır gibi değil"
    Sergen Yalçın: "İnanılır gibi değil"



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ersin Destanoğlu: "Eldiveni bırakmam diye düşünüyorum"

Ersin Destanoğlu: "Eldiveni bırakmam diye düşünüyorum"

Enes Ünal golünü attı, Real Valladolid kazandı!

Enes Ünal golünü attı, Real Valladolid kazandı!

Erol Bulut: "Futbolda bir kural var..."

Erol Bulut: "Futbolda bir kural var..."

Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi

Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi

Sıradaki Haber