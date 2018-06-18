'Sahte Messi' Moskova'yı karıştırdı

Moskova sokaklarında boy gösteren ve ünlü yıldıza benzerliğiyle dikkat çeken İranlı Reza Parastesh şimdiden dev turnuvanın en dikkat çeken yüzlerinden biri oldu bile.

Ülkesi İran'ı desteklemek için Rusya'ya giden Reza Parastesh, fan zone'larda herkesten büyük ilgi görürken, sokaklarda eskortla geziyor. Reza, Arjantin'in 10 numarasına o kadar benziyor ki, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere gerçek Messi olmadığına söylemesine rağmen kimsenin kendisine inanmadığını söylüyor.

İranlı "Sahte Messi" Moskova'da gözaltına alındığı yolundaki iddiaları da, "İnsanların benimle fotoğraf çektirip, imza almaya çalışmaları nedeniyle Kremlin'deki fan zone'da izdiham yaşandı, polisler beni oradan uzaklaştırıp, sakin bir yere götürdüler ve selfie çekildiler" sözleriyle yalanladı. Kupanın en renkli yüzlerinden olan Reza, İran'ın elenmesi durumunda Arjantin'e destek vereceğini belirtiyor. (beinsports)