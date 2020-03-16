Sahte pasaportun sırrı toplarda çıktı

Paraguay’a sahte pasaportla girdiği için tutuklanarak cezaevine konulan Ronaldinho’nun durumuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta abisiyle birlikte gözaltına alınıp serbest bırakılmış, ardından sahtecilikten tutuklanmıştı.

Paraguay polisi, sahte pasaportu futbolcuya tedarik ettiği belirtilen Dalia Lopez isimli kadın iş insanının evine baskın yaptı. Ronaldinho’nun tutuklanmasının ardından, ortadan kaybolan kadını evde bulamayan emniyet birimleri, buna karşın evde ummadığı bir manzara ile karşı karşıya kaldı.

Üzerinde Ronaldinho fotoğraflarının bulunduğu futbol toplarıyla karşılaşan polisler, yaptıkları karşılaştırmada, topların üzerindeki fotoğrafla, futbolcunun sahte pasaportunun üzerindeki resminin aynı olduğunu tespit etti. Aranan şahsın sahte pasaportlar için ödediği miktarın 18 bin dolar olduğu de belirtildi.