SAİ Kayseri Erciyesspor-Çaykur Rizespor: 0-3

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda 3-0 yendi, rakibini ateş hattının içine attı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmada Karadeniz ekibi ilk yarıyı 20'de Kweuke ve 29'da Obraniak'ın penaltı golüyle 2-0 önde tamamladı. 29'da penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartı gören Caner Osmanpaşa kırmızı kart gördü.

Maçın sonucunu ilan eden golü 80'de Sercan kaydetti. Bu galibiyetle Rizespor puanını 28'e yükseltip rahat bir nefes alırken, Erciyesspor 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada sağ kanattan Mahmut Özen'in ortasında arka kale direğinde Vleminckx'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

20. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortasına altı pasın önünde iyi yükselen Kweuke kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

27. dakikada Caner Osmanpaşa'nın, Kweuke'yi ceza sahası içerisinde çekerek, düşürdüğü gerekçesiyle hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyon sonrasında ikinci sarı kartını gören Caner Osmanpaşa kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

29. dakikada Obraniak penaltıdan kaydettiği golle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı: 0-2.