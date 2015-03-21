21.03.2015 - 13:27 |
SAİ Kayseri Erciyesspor-Çaykur Rizespor: 0-3
Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor Kayseri'de Erciyesspor'u 3-0 mağlup etti, alt sıralardan kurtulma yolunda dev adım attı. Karadeniz ekibi 20'de Kweuke, 29'da penaltıdan Obraniak'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 29'da penaltıya sebebiyet veren Caner Osmanpaşa kırmızı kart gördü. 80'de Sercan'ın golü skoru ilan etti.
Skorer
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda 3-0 yendi, rakibini ateş hattının içine attı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmada Karadeniz ekibi ilk yarıyı 20'de Kweuke ve 29'da Obraniak'ın penaltı golüyle 2-0 önde tamamladı. 29'da penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartı gören Caner Osmanpaşa kırmızı kart gördü.
Maçın sonucunu ilan eden golü 80'de Sercan kaydetti. Bu galibiyetle Rizespor puanını 28'e yükseltip rahat bir nefes alırken, Erciyesspor 20 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sağ kanattan Mahmut Özen'in ortasında arka kale direğinde Vleminckx'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
20. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortasına altı pasın önünde iyi yükselen Kweuke kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
27. dakikada Caner Osmanpaşa'nın, Kweuke'yi ceza sahası içerisinde çekerek, düşürdüğü gerekçesiyle hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyon sonrasında ikinci sarı kartını gören Caner Osmanpaşa kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
29. dakikada Obraniak penaltıdan kaydettiği golle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı: 0-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Drehthe'nin sol kanattan kullandığı serbest atışta Vleminckx'in altı pas içerisinde kafa vuruşunda topu kaleci Serkan Kırıntılı kontrol etti.
62. dakikada Drehthe'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Vleminckx'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
67. dakikada Drehthe'nin sol kanattan kullandığı serbest atışta Edinho'nun altı pas önündeki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
80. dakikada konuk ekip 3 farklı öne geçti. Ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Sercan Kaya düzgün vuruşla takımını takımını rahatlatan golü kaydetti: 0-3.
SAİ Kayseri Erciyesspor-Çaykur Rizespor: 0-3
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Ekrem Kan
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor: Gökhan Değirmenci, Mahmut Özen (Dk. 59 Edinho), Caner Osmanpaşa, Diakhate, Anıl Karaer, Mandjeck (Dk. 49 Emre Öztürk), Yasin Pehlivan, Murat Yıldırım, Serdar Gürler, Drenthe, Vleminckx (Dk. 85 Oğulcan Çağlayan)
Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Giray Kaçar, Eren Albayrak (Dk. 75 Koray Altınay), Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Obraniak (Dk. 59 Murat Duruer), Deniz Kadah, Kweuke (Dk. 66 Lafferty)
Goller: Dk. 20 Kweuke, Dk. 29 Obraniak (Penaltıdan), Dk. 80 Sercan Kaya (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 27 Caner Osmanpaşa (Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor)
Sarı kartlar: Caner, Vleminckx (Erciyesspor), Sercan (Rizespor)