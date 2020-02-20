Said El Abadi: Adil Rami yüzde 300'le oynar

Fransa'da CNEWS'in muhabiri Said El Abadi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Adil Rami'nin son durumunu Milliyet Gazetesi'ne anlattı. Rami'nin sezon başından beri fiziksel olarak toparlamak için büyük çaba harcadığını ve Galatasaray derbisiyle kendisini tüm camiaya kabul ettirmek istediğini belirten Said El Abadi, forma bekleyen Fransız stoperi şöyle değerlendirdi:

"Şu anda uzun zamandır Fenerbahçe'de teknik direktörünün planlarında değil. Teknik direktörünün bir türlü fiziksel olarak kendisine güvenemediği izlenimine sahip. Sanki oynayamayacağı düşünülüyor ve Rami bunu hissediyor. Ancak şöyle bir gerçek var; Adil Rami, Galatasaray maçında olmayı çok istiyor. Bir süredir oynamıyor ve açıkçası Galatasaray derbisinde hocası tarafından oynatılmaması bekleniyor.

Ancak insanların bilmesi lazım ki; Adil Rami eğer Galatasaray maçında ilk 11'de olursa, sahada yüzde 300'ü ile oynar. Çünkü bu tip derbileri kariyeri boyunca hep hırsla bekledi. Fiziksel olarak hazır olsun olmasın; Rami eğer derbide oynarsa her şeyini ortaya koyar. Ancak her şeye rağmen Rami'nin bu tip maçlardaki geçmiş tecrübesi bile yeterli. Bu tip maçları çok iyi biliyor. Rami'nin şu anda tek bir isteği var; kendisini teknik direktörüne ve kulübüne kanıtlama. Bunun için de derbide oynamak en büyük hedefi."