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20.07.2020 - 20:30 |

Saint Etienne, 18 yaÅŸÄ±ndaki Adil Aouchiche'i transfer etti

Paris Saint-Germain'den ayrÄ±lan 18 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z futbolcu Adil Aouchiche ile Saint Etienne KulÃ¼bÃ¼, 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Saint Etienne, 18 yaÅŸÄ±ndaki Adil Aouchiche'i transfer etti
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint Etienne, genÃ§ orta saha oyuncusu Adil Aouchiche'i kadrosuna kattÄ±.Â 

Saint Etienne KulÃ¼bÃ¼, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrÄ±lan 18 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z futbolcu Adil Aouchiche ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Aouchiche, 2014'te altyapÄ±sÄ±na dahil olduÄŸu PSG'de sezon sonu biten sÃ¶zleÅŸmesini yenilememiÅŸti.Â 

Fransa Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n alt yaÅŸ kategorilerinde 40 karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev alan genÃ§ futbolcu, geÃ§en sezon PSG'nin A takÄ±mÄ±yla 3 maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve bir gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

Saint Etienne, 18 yaÅŸÄ±ndaki Adil Aouchichei transfer etti

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