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HaberlerTrabzonspor Haberleri Saint Etienne Edgar Ie'yi transfer etmek istiyor
29.12.2020 - 09:42 |

Saint Etienne Edgar Ie'yi transfer etmek istiyor

Sezon başından beri Trabzonspor’un stoperi Edgar Ie’yi takip eden Saint Etienne kulübü, teklifini yükseltti.

Saint Etienne Edgar Ie'yi transfer etmek istiyor
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Daha önce aracılar vasıtasıyla 1 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fransızlar, bu rakamı 1.5 milyon Euro’ya çekti. Sezon başında başka bir kulübe satılması gündemde olan ancak stoper takviyesi olmayınca kalan ve performansıyla herkesi şaşırtan Edgar, takımda devam etmişti.

Bordo-Mavili yönetim, ciddi bir teklif gelmedikçe Portekizli savunmacıyı göndermek istemiyor.

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Saint Etienne Edgar Ieyi transfer etmek istiyor

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