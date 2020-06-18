Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Saint-Etienne'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
18.06.2020 - 23:28 | | ANKARA (AA) -

Saint-Etienne'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

 Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Saint-Etienne'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve kulüp çalışanlarının dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Fransız ekibinde 3'ü futbolcu 5 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bu isimlerin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.

Takımın sağlık protokolleri çerçevesinde cuma günü antrenmanlara devam edileceği bildirildi. Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Olay iddia! 'Max Kruse'den Emre Belözoğlu isyanı...'

Saint-Etiennede 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

 

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Saint-Etienne'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
    Saint-Etienne'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi  
  2. Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi
    Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi
  3. TFF'den müsabakalara ilişkin talimatta değişiklik
    TFF'den müsabakalara ilişkin talimatta değişiklik
  4. Alanyaspor-Antalyaspor: 4-0
    Alanyaspor-Antalyaspor: 4-0
  5. Nolito özel izinle yeniden Celta Vigo'da!
    Nolito özel izinle yeniden Celta Vigo'da!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sergen Yalçın'dan "Bırakmam Seni" kampanyasına destek

Sergen Yalçın'dan "Bırakmam Seni" kampanyasına destek

Fiorentina'da futbolcu maaşlarına indirim kararı

Fiorentina'da futbolcu maaşlarına indirim kararı

AX Armani Exchange Milan, Kevin Punter'i kadrosuna kattı

AX Armani Exchange Milan, Kevin Punter'i kadrosuna kattı

Son dakika | PFDK'dan Ali Koç, Ozan Tufan ve Adem Büyük'e ceza!

Son dakika | PFDK'dan Ali Koç, Ozan Tufan ve Adem Büyük'e ceza!

Sıradaki Haber