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28.04.2020 - 10:39 | | İSTANBUL (AA) -

Saint-Etienne'in efsanesi Robert Herbin yaşamını yitirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'in efsane isimlerinden Robert Herbin, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Saint-Etienne'in efsanesi Robert Herbin yaşamını yitirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, Herbin'in akciğer ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle kaldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Herbin, Saint-Etienne ile 1957-1972 yıllarındaki futbolculuk döneminde 5, 1972-1983 ve 1987-1990 senelerindeki teknik direktörlük kariyerinde ise 4 kez Ligue 1'de şampiyonluk elde etti.

Ayrıca Herbin, Saint-Etienne'i 1975-1976 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda finale taşımıştı.

Saint-Etiennein efsanesi Robert Herbin yaşamını yitirdi

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